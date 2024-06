Spotted: Ria Atayde malaki na tiyan

Pinagpipiyestahan sa online world ang kumalat na photo ni Ria Atayde na obvious na obvious na ang baby bump.

Blooming si Ria, pero halata sa nasabing photo ang paglaki ng kanyang tiyan.

Ayon sa mga kumakalat na postings sa socmed, kuha ang nasabing photo sa recent bakasyon ni Ria at mister niyang si Zanjoe Marudo sa Boracay.

Marami naman sa mga netizen ang may entry na kuda sa nasabing viral photo sa social media.

“Obvious na obvious na buntis na talaga si Ria, sana umamin na sila. wala namang masama kasi kasal na naman sila ni Zanjoe.”

“Confirmed buntis talaga si Ria. Aminin.”

Pero mas marami pa rin ang natutuwa at nagpaabot ng ‘congratulations’ sa bagong kasal at masaya raw sila for Ria and Zanjoe.

Maraming ding netizen ang naiintindihan kung ano man ang rason ng mag-asawa at pamilya nila kung bakit hindi muna nila isinapubliko ang kalagayan ng aktres. Prerogative raw ito ng pamilya at intindihin na lang.

Komento nga ng isang netizen, “Pag unang pagbubuntis, hindi talaga ‘yan ipinagsasabi kaagad at lalabas naman talaga ang totoo. Pero sana huwag munang i-judge ang mag-asawa. Respect na lang.”

Anyway, sana nga hintayin na lang natin ang official statement mula mismo kay Ria, huwag na natin siyang pangunahan sa bagay na iyon.

Kung totoo man na buntis siya, blessings iyon at for sure ipangangalandakan nila ni Zanjoe sa publiko ang tungkol doon.

Marami nga rin pala kaming kakilala na kapag hindi pa tapos ang first trimester ng kanilang pagbubuntis ay hindi pa muna nila ikinukuwento iyon.

So huwag nang pangunahan sina Ria, Zanjoe.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)