Malaki ang tsansa na makalusot sa Senado ang panukalang anti-discrimination kaysa sa SOGI¬E Equality bill, ayon kay Senate President Francis “Chiz” Escudero.

“Unless the proponents of the SOGIE (SC) bill accede to some amendments, it will continue to face rough sailing in the Sen-ate,” pahayag ni Escudero sa kanyang text message sa mga reporter.

“The anti-discrimination bill, I believe, has a better chance of passing this year,” dagdag pa niya.

Kasabay nito, hinimok naman ni Senadora Risa Hontiveros ang bagong liderato ng Senado na aksiyunan ang panukala na nananatiling nakabinbin sa second reading ng kapulungan.

“I have asked the Majority Leader to look into the committee report which has remained pending in the Committee on Rules and he has promised to do so. Sana ang bagong liderato ng Senado ay tumindig para sa ating LGBTQIA+ community ngayong Pride Month at pati na rin sa araw-araw nilang pamumuhay bilang mga tao,” sabi ni Hontiveros sa isang statement. (Dindo Matining)