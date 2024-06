Raymond pinuri si Andrea sa pagiging behaved

Bukod sa niece niyang si Lorin Gutierrez, na panganay na anak ng ate niyang si Ruffa Gutierrez, nakasama rin ni Raymond Gutierrez sa Coachella Valley Music and Arts Festival si Andrea Brillantes.

Kaibigan ni Lorin si Andrea kaya naman naka-bonding din ito ni Raymond sa first weekend ng nasabing music and arts festival sa Indio, California.

At nang maka-lunch namin si Raymond sa bahay ng twin-brother niyang si Richard Gutierrez ay may mga kuwento siya tungkol kay Andrea.

Ooops, hinay-hinay lang, huwag kayong mag-isip na may hindi magandang kuwento si Raymond tungkol sa bida ng ‘High Street’ serye ng ABS-CBN Studios, ha!

In fairness, maganda ang mga kuwento ni Raymond tungkol kay Andrea.

Behaved nga raw si Andrea sa event na iyon.

At naaliw rin sa kanya si Raymond, ha!

Tsika nga ni Raymond, “Nung nandoon kami, nagpapaalam pa si Blythe (palayaw ni Andrea) if puwede raw siyang um-order ng wine. Of course, puwede naman and hindi naman na niya kailangang magpaalam sa akin.

“She’s 21 na naman. Pero of course, na-appreciate ko ‘yung nagpaalam pa siya. So nice.

“And she’s so behaved! And close talaga sila ni Lorin.”

Kahit nang magpunta raw si Andrea sa condominium nila sa Beverly Hills, sobrang magalang daw ang Kapamilya young actress.

“When I saw her sa condo, nagsabi pa siya na magre-rest muna doon sa couch. Mabait talaga. Magalang. I like her,” sey pa ni Raymond.

Actually kahit naman si Ruffa, nababaitan kay Andrea at noon pa man ay gusto na niyang kabarkada nina Lorin at Venice ang Kapamilya young actress.

Bongga! (Jun Lalin)