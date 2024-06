Quezon, Laguna, 5 pang probinsya apektado ng thunderstorm

NAKARARANAS ngayon ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin ang Tagkawayan at Guinayangan sa Quezon at Calamba at Cabuyao sa Laguna.

Ayon sa thunderstorm advisory ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), maaaring magpatuloy ang ganitong kondisyon sa loob ng dalawang oras at maaari pa itong makaapekto sa mga kalapit na lugar.

Nakasaad din sa abiso na katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin ang inaasahan sa Cavite, Batangas, Bataan, Zambales at Nueva Ecija sa loob ng susunod na dalawang oras.

Samantala, nagbabala ang Pagasa sa mga apektadong residente laban sa mga flash flood at landslide bunsod pa rin ng epektong dala ng sama ng panahon. (Vince Pagaduan)