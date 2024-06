WALANG kiyemeng rumampa ang mga lumahok sa prusisyon ng Flores de Mayo kahit lubog sa baha ang mga kalsada sa Hagonoy, Bulacan kamakailan.

Sa Instagram ng may username na ‘redge_ptrp’ ibinahagi niya ang video kung saan makikita ang mga sagala na sinusuong ang baha habang hawak ang kanilang mga gown para hindi lubusang malubog sa baha ang kanilang mga pangmalakasang attire.

Ibinahagi ng uploader na umaga pa lamang noong Mayo 26 ay umaambon at paulan-ulan na.

Nang natapos na ang misa at nakaayos na ang lahat para sa prusisyon, siya namang buhos ng malakas na ulan na nagpabaha sa mga kalye ng nasabing bayan.

“Dito naman sa Hagonoy, sanay ang mga tao sa baha at high tide. Kaya tuloy pa rin ang prusisyon,” saad ng uploader sa kanyang caption.

Nagpasalamat din siya na natapos ng payapa at ligtas ang Santacruzan.

“Salamat Lord at nakatapos ang mga sagala na ligtas at payapa. Ika nga, may mga problema pero the show must go on!” aniya pa.

Naawa naman ang mga netizen sa mga nagsagala dahil mabigat ang gown ng mga ito lalo na kung mababasa pa ito. (Vince Pagaduan)