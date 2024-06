Producer, ni-reject ang isang love team

Naiiling na lang daw ang isang film and TV producer nang minsang lapitan siya ng manager ng isang sikat na love team sa social media na sablay sa deliverables.

In fact, may sumemplang silang pelikula last year.

Inaalok daw kasi kay produ na isama sa mga projects niya ang said love team at preferably daw ay sa isang malaking proyekto nila na puwedeng pang-cinema release at puwede ring direct to streaming.

“Namili pa! Haha!” tawa daw ng producer.

Ang hindi nila alam, umiiwas nga sa mga kiyemeng big time stars ang producer, Mas type niya ang mga newbies dahil wala pa raw mga ere at siyempre, mas maliliit pa ang talent fees.

Nasa point din daw kasi sila ngayon na mas bilib sila sa creatives — meaning, sa story at direction — more than the star wattage. Lalo na nga naman kung ilalabas sa mga OTT platforms, wala namang paki ang global audience (sakaling makapasa for global release, ha) kung sino ang mga stars sa ‘Pinas. Mas may hatak sa kanila ang plot at titulo ng pelikula kesa sa artista.

Well…