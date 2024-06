Maaaring tumaas uli ang presyo ng kuryente ngayong Hunyo, ayon sa Meralco.

Sinabi ni Meralco spokesman Joe Zaldarriaga na higit P0.10/kwh ang maaaring madagdag sa ancillary services ngayong bu-wan. Bukod dito, ang feed-in tariff na P0.05/kwh ay posibleng ikarga rin sa mga customer.

Noong Mayo, tumaas ang presyo ng kuryente dahil sa madalas na red alert sa Luzon grid noong Abril. Sa huling dalawang linggo ng Mayo, muling isinailalim sa red at yellow alert ang power grid.

Napipilitang bumili ng kuryente ang mga distribution utilities ng kuryente sa wholesale electricity spot market kahit mahal ang presyo dahil sa manipis na suplay ng kuryente kapag may red at yellow alert.

Nitong Lunes, muling nagdeklara ng yellow alert ang National Grid Corp. of the Philippines sa Luzon dahil 14 na planta pa rin ang hindi umaandar at may anim pa na ang mababa ang produksyon.

Sabi ng NGCP, 2,692.8 megawatts ang wala sa grid kaya naging manipis ang reserba kaya nagdeklara ng yellow alert sa Luzon grid mula 2-4pm at 7-10pm nitong Lunes.

Ang peak demand o ang kasagsagan ng pangangailangan sa kuryente ay aabot sa 12,951MW saman-talang 14,080MW lamang ang kuryenteng mayroon sa Luzon grid. Normal naman ang kalagayan ng grid ng Visayas at Mindanao kahapon. (Eileen Mencias)