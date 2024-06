Pirmadong ‘Jordan card’ naibenta ng higit P171M

NAIBENTAsa nakakalulang halagang $2.928 million (higit P171 milyon) ang autographed 2003-2004 Upper Deck Ultimate Collection Michael Jordan Logoman card.

Numbered 1-of-1 lang ang card, ayon sa collectibles marketplace Goldin nitong Sabado.

Pinakamahal na raw ito sa mga isinubastang Jordan card.

Mula sa @GoldinCo:

“Breaking: there is a NEW all-time highest-selling Michael Jordan Card. Final sale price on the 2003 Upper Deck Ultimate Collection Michael Jordan Signed Logoman: $2,928,000. The All-Time record for any Michael Jordan card!”

Kadalasang limitado lang sa tig-isang kopya ang Logoman cards at tampok dito ang NBA logo patch na madalas ding ginugupit mula sa game-used jersey.

Base sa lot description, ito raw ang unang Jordan Logoman na tampok ang Chicago Bulls jersey.

Binigyan ng ‘Authentic’ grade ang card ng card grader PSA at perfect 10 sa on-card autograph.

Ang 1952 Topps Mickey Mantle pa rin ang record-holder sa pinakamahal na sports card, nabenta ng $12.6 million noong August 2022.

Ang record ng most expensive sports memorabilia of all time ay ang jersey na ginamit ni Jordan sa Game 1 ng 1998 ‘Last Dance’ NBA Finals, binili ng $10.1 million noong September 2022.

Naibenta rin sa Goldin ang ginamit na Lakers jersey sa 80th game ni Kobe Bryant noong 2013 season. Ang 118-116 win kontra Golden State Warriors (April 12).

Umiskor ng 34 sa laro si Kobe bago inabot ng torn Achilles pero nanatili sa laro para ibaon ang dalawang freee throws. Naibenta ito ng $1.2M. (Vladi Eduarte)