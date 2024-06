Lalahok ang Pilipinas sa nakatakdang peace summit sa Switzerland na inorganisa ni Ukraine President Volodymyr Zelenskyy sa June 15-16.

Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil matapos ang pakikipagkita ni President Zelenskyy kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Malacañang nitong Lunes.

Ayon kay Garafil, isasapinal pa lamang ng Palasyo ang mga detalye para sa magiging partisipasyon ng Pilipinas sa peace sum-mit.

Hindi naman binanggit ni Garafil kung mismong si Pangulong Marcos Jr. ang dadalo sa summit o magpapadala ito ng kanyang kinatawan.

“Philippine is participating but has yet to be finalized, “ ani Garafil.

Sa pulong ng dalawang lider, iniha¬yag ni Zelenskyy na mahigit 100 bansa na ang nagpahayag ng kanilang pagdalo sa peace summit.

Nagpasalamat si President Zelens¬kyy sa Pangulo dahil sa suporta nito sa kanilang bansa at sa malinaw na posisyon ng Pilipinas sa pananakop ng Russia sa Ukraine.

“Thank you so much for your big word, and clear position about us, about this Russian occupation of our territories and thank you on your support on the, in your nations, with your resolutions,”ani Zelenskyy.

Ikinalugod naman ng Pangulo ang pagdating ni Zelenskyy sa Pilipinas dahil sa kabila ng pagiging abala nito ay nagawang makadaan sa bansa at matalakay ang mga mahalagang isyu na pareho ng kinakaharap ng Pilipinas at Ukraine. (Aileen Taliping)