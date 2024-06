Philippine Sportswriters Association Forum! Chairman Richard Bachmann ilalahad mga programa ng PSC

MGA top Philippine sports officials ang bisita sa special session ng Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ngayong Martes, June 4, sa Rizal Memorial Sports Complex.

Ibabahagi nina Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann at Commissioner Walter Torres ang parating na events at programa ng government sports agentcy sa second half ng taon, ilalatag ng Bachmann ang planong groundbreaking ng seven-story athletes’ dormitory, preparasyon para sa Batang Pinoy, at ang 2024 PSC Invitational Friendship Golf Cup.

Toka naman ni Torres na himayin ang preparasyon ng PSC sa BIMPNT-EAGA Friendship Games, alas-10:30 ng umaga ang umpisa ng public sports program na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, POC, Milo, Smart/PLDT at 24/7 sports app ArenaPlus.

Naka-livestream ang Forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at ine-ere nang delayed basis sa Radyo Pilipinas 2 na nagsi-share din nito sa kanilang official Facebook page. (Vladi Eduarte)