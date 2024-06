PhilHealth dialysis coverage pinapalakihan

Mayroon umanong pondo na magagamit ang Philippine Health Insu¬rance Corp. (PhilHealth) para itaas ang benepisyong naibibigay sa mga dialysis patient, ayon kay House Committee on Appropriations Vice chairperson at Marikina City Rep. Stella Luz Quimbo.

Sa pagsisimula ng National Kidney Month, nanawagan si Quimbo na itaas ang dialysis coverage ng PhilHealth mula sa P2,600 sa P4,200 kada session.

“Ang current rate na P2,600 per dialysis session ay hindi sapat para matustusan ang mga kinakailangang gamot. Kitang-kita ko po ‘yan sa mga resibong ipinapadala sa amin ng aking mga constituents sa Marikina na humihingi ng dagdag na medical assis-tance. Raising the rate to P4,200 will better meet patients’ needs,” sabi ni Quimbo.

Ayon kay Quimbo noong 2023 ay nakapagtala ang PhilHealth ng P173 biyong positive net inflows bukod pa sa subsidiya mula sa gobyerno. Noong nakaraang taon, ang ginastos umano ng PhilHealth sa dialysis coverage ay P17 bilyon at kakailanganin ng dagdag na P10.5 bilyon kung itataas sa P4,200 ang benepisyong ibinibigay sa mga dialysis patient. (Billy Begas/Eralyn Prado)