Ogie sobrang nami-miss yumaong manager

Ang post ni Ogie Alcasid sa kanyang Facebook account.

“Minsan, meron ako gusto ikonsulta kay Leo or tanungin sa kanya ano ang latest. Nakasanayan na. Kailangan sanayin ulit ang sarili. Miss you Leo.”

Ang tinutukoy ni Ogie sa post niyang iyon ay ang yumao niyang manager na si Leo V. Dominguez.

Naka-chat nga namin ang singer-songwriter tungkol kay Leo.

Naikuwento namin kay Ogie na ganun din kami. May mga pagkakataon na tatawagan na namin si Leo dahil may gusto kaming ikuwento at saka bigla naming mare-realize na wala na pala siya. Na yumao na siya.

At pareho kami ni Ogie na palaging naiiyak pa rin sa pagpanaw ni Leo.

Madalas nga na sabihin sa amin ni Ogie na, “Hug, Jun,” kapag nalulungkot kami sa pagpanaw ng kanyang manager.

Pero sabi nga mismo ni Ogie, hindi talaga maiiwasan, na hanggang ngayon ay naiiyak pa rin siya.

Actually katulad ni Ogie, ang iba pang mga alaga ni Leo ay ramdam pa rin ang sobrang kalungkutan sa pagpanaw ng talent manager.

Rest in peace, Leo! (Jun Lalin)