Matigas ang paninindigan ni Bamban,Tarlac Mayor Alice Guo na wala syang kaugnayan sa anumang Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) operations at ang illegal na operasyon at pagkakasalakay sa Zun Yuan Technology Incorporated ay hindi nya pananagutan kundi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation(Pagcor) na syang nagreregulate sa mga POGO.

Ayon kay Guo patuloy na nasasangkot ang kanyang pangalan sa kabila ng pagiging inosente, aniya, ang tunay na isyu ay ang pagsalakay sa Zun Yuan Technology Incorporated dahil sa reklamo ng human trafficking at seryosong ilegal na pagkulong at hindi sya.

Wala rin anıya siyang kapangyarihan o ang Local Government Unit(LGU) sa POGO operations bagkus hawak ito ng PAGCOR na syang nagreregulate at nagbibigay ng license to operate.

Paliwanag ng abogado ni Guo na si Atty. Nicole Jamilla limitado lamang sa administratibong tungkulin ang pananagutan ng LGU dahil pag-isyu ng mga business permit.

Iginiit ni Atty Jamilla na walang paglabag sa Republic Act 3019 o Anti Graft and Corrupt Practices Act si Mayor Guo base na rin sa naging reklamo sa Office of the Ombudsman.

Ipinaliwanag ni Atty Jamilla na walang anumang ginawa si Mayor Guo na katumbas ng manifest partiality, evident bad faith o gross inexcusable negligence na syang elemento sa paglabag sa Anti Graft and Corrupt Practices.

Ani Atty Jamilla ang pag isyu ng permit ng LGU sa Zun Yuan Technology Incorporated ay base sa proseso at rekomendasyon ng Pagcor at ang hindi rin agarang pag-revoke sa business permit nito ay dahil din sa proseso na dapat sundin.

“Si Mayor Guo ang biktima dito, sya ay hindi makatarungang nasangkot sa mga isyu na pangunahing naka-ugat sa mga responsibilidad sa regulasyon ng PAGCOR. Ang kawalan ng mga kinakailangang elemento sa ilalim ng RA 3019, Section 3(e), ay nagpapatunay na ang mga akusasyon ay kulang sa matibay na batayan” pahayag ni Atty Jamilla.

Samantala, nanindigan si Mayor Guo na inosente sya sa mga paratang laban sa kanya , aniya, nakalulungkot ang suspension order na ipinalabas nh Office of the Ombudsman subalit kanya itong rerespetuhin.