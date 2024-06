Nanay ni Rambo malaki paghanga kay Maja

Hindi pa ipinakikita ng mag-asawang Maja Salvador, Rambo Nuñez ang mukha ng anak nilang si Maria.

Nakatalikod pa lang si Baby Maria sa posts nina Maja, Rambo.

At kahit sa post ng biyenan ni Maja na si Marilen Nuñez, nakatalikod din si Baby Maria.

Pero ang bongga nga pala ng caption ni Tita Marilen sa post niya.

Ibinida niya ang malaking paghanga niya sa kanyang daughter-in-law, ha!

Sey ni Tita Marilen sa caption ng picture nila ni Baby Maria, “I am overjoyed with the arrival of my fifth grandchild. Being Oma again fills my heart with so much love. Maria is a beautiful addition to our family.

“To my daughter-in-law, Maja: Your strength and resilience have been truly admirable. Despite the challenges, you brought Maria into the world with grace, courage, and unwavering faith in God and Mama Mary. I Love You! (with red heart emoji).

“We are blessed and relieved that both Maja and Maria are safe and recovering well. Our hearts are full of love and gratitude. (with 3 praying hands emoji).

“Welcome to the world my precious namesake Maria! Oma loves you!”

Nag-react naman si KC Concepcion at sinabing, “Awww congratulations OMA!!! Rambo and Maja.”

Si Jasmine Curtis-Smith naman ay sinabing, “She’s a blessing! Congrats everyone mama @maja and papa @rambonunez.”

Siyempre ang mga fan ay wish na makita na ang face ni Baby Maria. Siguradong napakaganda raw ng bata dahil maganda si Maja at guwapo naman si Rambo, ha!

Bongga! (Jun Lalin)