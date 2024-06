Mylene nag-yes sa proposal ng BF

NALALAPIT na nga ba ang pagpapalit sa banyagang apleyido ni dating pro-league MVP Mylene Paat matapos itong pormal na iharap at ipakilala sa pamilya ng kasintahan at pro-volleyball player na si Sergey Rezanov sa tinubuang bansa na Kazakhstan.

Mahigpit na yakap mula sa ina ni Sergey ang sumalubong kay Paat sa pagbisita nito sa Kazakhstan na lubos namang kinaaliwan at kinakiligan ng mga netizen, na sinabing nakita ang tunay na pagmamahal sa ibang bansa.

“Nakakaiyak yung mahigpit na yakap Mama P, Grabe!” saad ng isang netizen, habang samu’t saring pagbati rin ang nakuha sa ibang tagasunod nito kabilang si Filipino-American setter at dating Premier Volleyball League (PVL) volleyball player Iris Tolenada.

Nagkakilala nina Paat at Rezanov bilang mga import sa Nakhon Ratchasima QminC noong 2021-2022 season ng Volleyball Thailand League, dito na tumindi ang pag-iibigan ng dalawa na binalewala ang distansiya ng bawat isa para patunayan ang kasabihang “Love Knows No Boundaries.”

Sa naturang pagbisita ay nakasama ni Paat ang buong pamilya ng kasintahan na senyales na ng nalalapit na kasalan matapos maging engaged noong isang taon.

Inihayag ng 30-anyos na tubong Bani, Pangasinan at opposite spiker ng Chery Tiggo Crossovers sa kanyang naunang post ang pagsang-ayon nito sa pagpapakasal sa Kazakh spiker sa Manila Cathedral sa Intramuros, at matapos ang ilang buwan ay nagawang pagplanuhang makilala nang harapan ang pamilya Rezanov.

“We have different countries, different times, different languages, ​​and different colors. The important thing is that we love each other. And knowing that we have the same desire

It’s a YES my King!” wika ni Paat sa kanyang dating post

Hindi rin pinalampas ng Thailand League Best scorer ang mamasyal sa mga sikat na pasyalan sa Kazakhstan kung saan napalaban ito sa mga matataas na lugar sa nasabing bansa.

Kasalukuyang namang naghahanda ang Chery Tiggo sa susunod na kumperensiya para sa Reinforced Conference kasama ang malapit na kaibigang si Aby Marano, sister spikers Eya at EJ Laure, ace libero Jennifer Nierva, at outside hitter Ara Galang. (Gerard Arce)