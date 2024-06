“Mulawin” nagkampeon sa World Slasher Cup 2

KAMPEON ang entry name na “Mulawin” sa katatapos lamang na 2024 World Slasher Cup 2 Invitational 9-Cock Derby na binitawan sa ruweda ng Smart Araneta Coliseum.

Bale dalawang entries ang nagkampeon mga kasabong, iyung isa ay combined-entry nina Mike Romulo at Owen Medina na “GITT Tonio”.

Nagsimula ang eliminations noong Mayo 22 at nagtapos noong Mayo 31 kung saan ay umiskor ang “Mulawin” na pag-aari ni Frank Berin ng walong puntos (WWLWWWWWW).

Mahusay talaga mag-manok ni Boss Frank, siya lang ang naka-dalawang back-to-back champions sa WSC 1 at 2 editions, una noong 2017 at ngayong 2024.

Walong beses na rin nagkampeon si Berin sa WSC kaya hindi puwedeng sabihing tsamba o suwere, mahusay talaga maghanda, mag-point at mamili ng warriors na gagamitin.

Runner-up ang entry na “Winged Heart Mulawin” na nakakuha ng 7.5 points, (LWWWDWWWW).

Kaya naman congratulations sa mga winner, sana mai-share ninyo ang mga manok n’yo sa aming mga backyard breeder para naman makakuha kami ng kampeon na bloodlines.

Mga kasabong, ingatan at alagaan nating mabuti ang mga cockerel natin, tag-ulan na at malapit sila sa sakit, at huwag madapuan ng Marek, iyan ang sakit na ayaw ko madapuan sa mga alaga ko, walang patawad iyan.