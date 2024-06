Misis dedo sa tubo ng dyowa

BASAG ang bungo ng isang 43-anyos na babae nang dalawang beses itong hatawin sa ulo at katawan ng kanyang live-in partner sa Sta. Cruz, Maynila noong Linggo.

Puspusan ang pagtugis ng mga operatiba ng Manila Police District (MPD) sa suspek na si Ricardo Lagbo, tubero, nasa hustong gulang at residente ng Oroquieta St., Sta. Cruz, Maynila.

Hindi agad naisumbong sa MPD ang pagpatay ng suspek sa biktimang si Analie Paje dahil agad nitong ikinandado ang kanilang bahay at iniwan ang bangkay ng biktima kasama ang anak nitong walong taong gulang sa unang asawa.

Sa salaysay ng bata sa pulisya, nakita niyang nag-aaway ang biktima at suspek at ilang saglit lang ay may kinuhang tubo sa ilalim ng kama ang suspek at dalawang beses na hinataw sa ulo at katawan ang biktima.

Kasunod nito ay nag-empake ng damit ang suspek, kinuha ang pera ng biktima at ang alkansiyang baboy ni Ana saka lumabas ng bahay at ikinandado ang pinto.

Tinangka ni Ana na humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay bandang alas-dos nang madaling-araw pero walang nakarinig sa kanya.

Nang magising ang bata bandang alas-9:30 nang umaga ay muli itong humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay.

Nang matanggal ng mga kapitbahay nila ang kandado ng pinto, doon tumambad ang duguan at wala ng buhay na biktima. (Juliet de Loza-Cudia)