SA bibihirang pagkakataon, nagka-bonding at nagkasama sa iisang frame ang mga bigating artista na sina Dingdong Dantes, Marian Rivera, Kathryn Bernardo, Coco Martin, Alden Richards at Piolo Pascual.

Ibinahagi ni Dingdong sa Instagram ang ilang photo kasama ang mga fellow awardee and nominee sa ginanap na 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences (FAMAS) awards night sa The Manila Hotel noong Linggo.

Pinarangalan ang DongYan ng Bida ng Takilya award.

Nakuha naman ni Kathryn ang una niyang FAMAS Best Actress award para sa pelikulang ‘A Very Good Girl.’

Samantala, nagtabla para sa Best Actor award sina Piolo Pascual sa ‘Mallari’ at Alfred Vargas sa ‘Pieta.’

Biggest winner ang ‘Mallari’ sa nahakot nitong anim na karangalan kabilang ang Best Picture, Best Supporting Actress (Gloria Diaz), Best Screenplay, Best Production Design at Best Visual Effects.

Itinanghal naman bilang Iconic Movie Actor of Philippine Cinema si Coco. (Issa Santiago)