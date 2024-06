Mayor Guo sinuspinde sa scam hub

Pinatawan ng Office of the Ombudsman si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, at dalawa pang opisyal nito ng preventive suspension ng hanggang anim na buwan habang nakabinbin ang resulta ng imbestigasyon sa reklamong inihain ng Department of the Interior and Local Government (DILG) hinggil sa mga ilegal na aktibidad sa isang Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) complex sa bayan nito.

Sa siyam na pahinang utos na inilabas ni Ombudsman Samuel Martires, sina Guo, Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer Adenn Sigua ay pinapatawan ng preventive suspension upang hindi makialam sa imbestigasyon sa mga kasong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best in-terest of the service na inihain laban sa kanila ng DILG.

Bukod sa tatlo, ang incumbent at dating vice mayors, incumbent at dating miyembro ang pinangalanang respondents sa mga reklamong inihain ng ahensiya.

Sa utos ng Ombudsman, na binanggit ang natuklasan ng DILG, bumili si Guo ng walong parsela ng lupa noong 2019 na ka-launan ay ginamit ng Baufo Land Development Inc. kung saan siya ang pangulo nito.

Si Guo rin ang kumatawan sa Baufo sa pag-aaplay para sa mga dokumento para sa operasyon nito ngunit sinasabing umalis umano ito sa kompanya bago siya naging alkalde.

Napag-alaman ng task force ng DILG na nag-iimbestiga sa kaso, nadiskubreng nag-isyu ang pamahalaang munisipyo ng business permit sa Baufo noong Oktubre 25, 2022 sa kabila ng hindi pagsusumite ng kompanya ng Fire Safety Inspection Certificate at Affidavit of Undertaking.

Noong Marso, sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ang Baufo POGO compound sa Bamban dahil sa mga ulat ng human trafficking at illegal detention ng gaming operator na Zun Yuan Technology.

Sa isinagawang imbestigasyon ng Senado, hindi lang umano scam hub ang nasabing compound kundi dito rin posibleng gina-gawa ng hacking at pang-eespiya sa gobyerno.

Itinanggi naman ng abogado ni Guo na sangkot sa operasyon ng POGO ang alkalde. Sinisi ng abogado nitong si Nicole Jamila ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. (Dolly Cabre-za)