‘May spark, kilig talaga’ Cai binuking lambingan moment ng KimPau

Saksi si Cai Cortez sa masayang moment nina Kim Chiu, Paulo Avelino sa taping ng serye nila.

Gumaganap nga si Cai na kapatid ni Kim sa naturang serye, at sobrang happy nga raw niya sa magandang development sa dalawa.

“Sobrang happy ako for them. Kasi undeniable talaga ang chemistry nila.

“Kapag magkakasama kami sa set, siyempre hindi naman sila overly sweet or what, so hindi ko masasabi kung may nagaganap ba.

“Pero ang masasabi ko, kapag nagkakatinginan sila, may certain care, or spark, na hindi mo talaga madi-deny.

“Kahit kami ni Kat Galang, kasi kami ang mga kapatid ni Kim sa serye, talagang naggaganunan (sikuhan) kami, kasi ayan na naman sina Kim at Paulo, nakakakilig.

“Sinasabi ko talaga kay Kim `yung napi-feel ko. Kasi Kim din ang pangalan niya sa ‘What’s Wrong with Secretary Kim’, at may isang eksena kami na inaasar ko siya, kay BMC (karakter ni Paulo).

“Tapos, wala na sa script, pero inaasar ko siya na, ‘Hmmmm sige nga, sabihin mo nga ulit na hindi ka kinikilig.’ At si Kim, kinikilig talaga siya. Hahahaha!

“May something talaga sa kanila.

“Pero si Kim, she’s very ano na naman now…na sa pag-uusap namin, aware siya na nagpakatanga siya dati, na masyado siyang nagbibigay. I think now, mas maingat na siya pagdating sa pag-o-open ng heart niya,” chika pa ni Cai, na isa nga sa mga dumalo sa grand opening ng ‘Skinlandia’ sa SM North Fairview.

At siyempre, napatili rin si Cai sa eksena na naglaplapan ang KimPau.

“Wala ako sa set noong time na `yon, pero grabe talaga, kinilig talaga ako. KimPau fan talaga ako. At parang ano talaga, parang sila na talaga. Pero, sa totoo lang, hindi ko sila nakikita na ano, kapag lumalabas kami, hindi naman sila naghu-holding hands.

“Pero sa set, sobrang maalaga si Paulo kay Kim,” kuwento pa ni Cai, na kilig na kilig nga.

Anyway, may payo nga si Cai kay Kim pagdating sa pag-ibig.

“May pagka-tanga rin ako sa relasyon. Hindi ko made-deny `yon. Hahahaha!

“Pero si Kim, feeling ko nag-grow na naman siya. Kasi nag-open up nga siya sa akin, at aware siya sa katangahan niya sa pag-ibig. At lalong tanga na siya kapag inulit pa niya ‘yon.

“So payo ko lang kay Kim, magtira para sa sarili. At huwag munang tumalon kapag hindi pa sure na may sasalo!” sabi na lang ni Cai.

Bongga! (Dondon Sermino)