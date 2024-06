Mapagbigay sa mga faney: Maine, Arjo dinumog, pinagkaguluhan

Sa rami ng mga turistang pinagbigyan ng selfie nina Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde sa Boracay nitong weekend, bumaha tuloy ang photos nila sa X, Instagram, at Facebook.

Trending din ang video nila na kuha ng isang netizen. Sa viral reel ay makikitang namamasyal sina Maine at Arjo sa pampang ng dagat nang pinagkaguluhan sila ng mga kapwa nila turista, pati ng mga lokal.

Hindi nga nina Mr. & Mrs. Atayde ang dami ng taong gustong magpa-picture sa kanila.

Kaya naman inulan sila ng mga positive comment sa X.

Mababasa rin sa caption ng mga posting ng turista sa kani-kanilang socmed account kung gaano kabait ang mag-asawa sa kanila.

Abot-langit ang papuri nila sa dalawa. Aside sa pagiging generous daw sa photo op ng mag-asawa kahit pa nasa bakasyon mode ang mga ito ay nakikipagchikahan pa raw at nakikipagbiruan sina Menggay at Arjo sa mga fan.

Nagmistulang grand fans day nga raw nina Maine at Arjo ang pagbisita nila sa isla ng Boracay nitong weekend.

Taped naman ang ‘Eat Bulaga’ tuwing Lunes at Martes kaya mukhang mae-enjoy pa ni Maine ang paglilimaliw sa Boracay kasama ang kanyang actor-politician husband.

Dasal nga ng mga Marites sa online, sana raw makabuo na ng baby ang mag-asawa sa Bora escapades nila.

Mukhang inip na inip na ang netizens na makitang buntis si Menggay, ha!

‘Yun na! (Ogie Narvaez)