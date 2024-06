Mag-anak sugatan sa tsekot, traysikel salpukan

LIMANG miyembro ng isang pamilya ang sugatan nang salpukin ng kotse ang sinasakyan nilang traysikel sa Sariaya, Quezon noong Linggo.

Kinilala ang mga biktima na sina Mark Joseph Maleon, 37-anyos, driver ng traysikel, asawa nitong si Jeseca, 39-anyos; at tatlong anak na may edad 10, 14 at 16, pawang mga residente sa Barangay Sinala Bauan, Batangas.

Ayon sa report ng Sariaya police, galing sa Bauan at patungo ang mga biktima sa Sariaya nang mabangga sila ng Toyota Vios na minamaneho ni Adrian Deberto, kasama rin ang kanyang pamilya, sa junction ng Eco Tourism road at national highway sa Barangay Manggalang Bantilan, Sariaya.

Pauwi ang pamilya Deberto sa Tanza, Cavite mula naman sa Padre Burgos, Quezon.

Sinabi ni Deberto na hindi niya nakita na papalapit na sila sa intersection.

Ani nito, hindi niya kabisado ang lugar dahil noon lang siya nakadaan doon kaya nasalpok niya ang sasakyan ng mag-anak.

Sa lakas ng impact, bumaliktad ang traysikel at naipit ang mga sakay.

Isinugod ang mga ito ng mga bystander sa San Juan Doctors Hospital at nilalapatan pa ng lunas. (Ronilo Dagos)