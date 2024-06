Luhaan sa sugal nagpaputok ng shotgun, bagets sapol

KALABOSO ang isang lalaki nang tamaan ng tumalsik na bala ng kanyang shotgun ang isang menor de edad makaraan umano itong madismaya dahil sa pagkatalo sa sugal sa Naic, Cavite noong Linggo nang hapon.

Kasong paglabag sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act), Republic Act 11926 (Wilful and Indiscriminate Discharge of Firearms resulting to Physical Injury) ang kinakaharap ng suspek na si alyas ‘Alberto’ ng Barangay Mailanen Bago, Naic, Cavite.

Una rito’y nagsugal ang suspek kasama ang ilang kapitbahay sa Barangay Balai White House sa Naic, Cavite bandang alas-3:30 nang hapon pero natalo ito.

Umuwi ito sa kanilang bahay at sa sama ng loob ay nag­lasing ito hanggang sa naisipang lumabas bitbit ang isang shotgun at hinanap ang taong tu­malo sa kanya sa sugal.

Nang hindi mahanap ang kalaban sa sugal, pinutok nito ang hawak na shotgun sa isang pa­der pero tinamaan ang isang bata na noon ay naglalaro sa lugar.

Inaresto ang suspek at narekober ang shotgun at bala nito. Isinugod naman ang bata sa ospital dahil sa tinamong sugat sa kanang kamay at malapit sa kanang mata. (Gene Adsuara)