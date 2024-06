Lovi mahilig kumain

Kaaliw si Lovi Poe, na game na game kapag ang tsikahan ay tungkol sa pagkain.

Aminado nga si Lovi na ‘matakaw’ siya. Na mahina siya pagdating sa ‘temptation’ sa pagkain.

Na kapag inalok mo siya ng mga pagkaing gustong-gusto niya, kahit nagda-diet siya ay ‘bumibigay’ siya.

Isa nga sa paboritong pagkain ni Lovi ay ‘yung pinadadala pa sa kanya ng kaibigan naming si Tintin Que galing sa Iloilo City.

Parang Bicol Express iyon, na na-discover nga ni Lovi nang mag-show kami sa Iloilo more than 15 years ago.

At kapag pinadadalhan siya ni Tintin ng pagkain na iyon ay sira talaga ang diet niya dahil kailangan nga ay magkanin talaga.

Sa sarap din ng pagkain na iyon, talaga namang napapa-extra cup ng rice si Lovi.

At nitong Sunday nga ay pinadalhan uli siya ni Tintin ng pagkain na iyon at tuwang-tuwa nga si Lovi.

Nag-message nga sa amin si Lovi at sobrang thankful siya na pinadalhan siya ni Tintin ng fave food niya.

At siyempre dahil nasa Pilipinas ang mister niyang si Monty Blencowe ay pinatikim niya sa asawa ang food na iyon.

Sabi pa ni Lovi sa text niya sa amin, “Please thank Miss Tintin for me. I’m so happy!”

At dahil kumain na naman ng marami, siyempre, maaga sa gym si Lovi. Kailangang doble exercise siya para hindi tumaba, ha!

Actually, iyon naman ang sikreto ni Lovi. Para makakain ng marami, kailangang maging dedicated sa pag-e-exercise.

At marami nga ang nagsasabing nakakainggit si Lovi dahil nagagawa niyang kumain ng mga pagkaing gusto niya pero flat pa rin ang tummy niya, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)