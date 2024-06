Hinahaluan umano ng liquid shabu at iba pang addictive psychoactive substance ang vape juice, ayon sa impormasyon na nakuha ng tanggapan ni House Committee on Dangerous Drugs chairperson at Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers.

“Psychoactive subs¬tances are addictive and affect how the brain works and causes changes in mood, awareness, thoughts, feelings, or behavior. These are manifestations observed in users and victims of these substances,” sabi ni Barbers.

Giit ng kongresista, dapat masampahan ng kaso at mapanagot ang nasa likod nito.

“Adding liquid shabu and other addictive subs¬tances is a serious violation of RA 9165, the Dangerous Drugs Act of 2002. Any company, manufacturer, trader or seller who is found to be doing this will face the full might of RA 9165 and will get additional heavier penalties,” babala pa ni Barbers.

Ipinaalala rin ni Barbers sa kabataan na ang vape, katulad ng paninigarilyo ay mayroong masamang epekto sa kalusugan.

“We in Congress will strictly monitor these products and will be actively engaged even in ways that they are being marketed. It is our duty to protect the youth and the people. It is never “cool” to smoke nor vape,” sabi ng mambabatas.

Pinagpapaliwanag din ni Barbers ang vape product manufacturer at importer Flava Corporation na ipaliwanag ang pagbebenta nito ng mga flavored vape juice na isang paglabag sa Vape law (Republic Act 11900). Sinabi ni Barbers na tanging tobacco at mint flavors lamang ang pinapayagan ng batas. (Billy Begas/Eralyn Prado)