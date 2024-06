Kyrie Irving tinotoo binitawang ‘yabang’

NGAYON ay malinaw na, hindi nagyayabang si Kyrie Irving nang sa homestretch ng regular season ay ibida niyang nagsisimula pa lang ang Mavericks.

Katatapos lang noon sikwatin ng Dallas ang Southwest Division title.

“We just know that the job isn’t finished,” giit ni Irving noon sa Miami. “And we’re just getting started.”

Walang biro, nasa NBA Finals na sina Irving at Luka Doncic, haharapin ng Mavs sina Jaylen Brown, Jayson Tatum at Boston Celtics.

Game 1 sa June 7 (araw sa Manila) sa TD Garden.

Best record ang hawak ng Celtics (39-9) at Mavericks (36-15) mula February 1. Sa regular season hanggang February 1 ay 14th-best lang ang Dallas (26-22).

Mula nang malambat sa trade deadline sina Daniel Gafford at PJ Washington, nag-iba ang ihip ng hangin. Sa isang stretch, 16-2 pa sila.

Sa kasalukuyang NBA playoff format na nagsimula noong 1984, panglimang team ang Mavs na seeded No. 5 (o mas mababa) sa kanilang Conference na aabot sa Finals.

No. 8 ang Miami noong isang taon (natalo sa Denver), No. 6 ang Houston noong 1995. Tanging Rockets lang ang nag-uwi ng titulo.

Titimplahin ni coach Jason Kidd ang chemistry nina Irving, Doncic, Washington, Gafford at back-up niyang si rookie center Dereck Lively II para makuha ang perfect finish na sinasabi ni Kyrie.

“I think we’ve got a great team,” pakli ni Doncic. “But most importantly, we’ve got great guys on the team. We stay together and we just play basketball.” (Vladi Eduarte)