Kyline trinatong VIP sa Korea

Abot tenga ang ngiti ng mga nagmamahal kay Kyline Alcantara, dahil sa eksena niya sa isang bonggang event sa South Korea.

Naimbitahan nga si Kyline sa Korea Beauty Festival, na sabi-sabi nga ay maituturing na pinakamalaking Beauty and Wellness Festival in Korea. Ito nga ay pinangasiwaan ng Korea’s Ministry of Sports, Tourism and Culture and sponsored by the Korea Tourism Organization (KTO).

At nakaka-proud nga raw na makita si Kyline na kahilera ng mga invited VIPs who participated in the opening ceremony.

May mga photo nga na naglabasan na kasama ni Kyline ang iba’t ibang distinguished guests, including Korea Tourism Organization’s Acting President Young Chong Seo, member of the National Assembly of the Republic of Korea John A. Linton, Ministry of Culture, Sports and Tourism’s Yu In Chon, Visit Korea Committee Chairperson, at marami pang iba, tulad ni Korea Cosmetic Industry Institute’s President Jae Ran Lee.

Bongga, di ba?

Siyempre, super proud nga ang mga fan ni Kyline, at nakiusap sila sa GMA-7 na huwag na raw ikulong ang idol nila sa mga love team-love team. Hindi nga raw kailangan ni Kyline ang ka-love team para mapansin sa showbiz.

‘Yun nga lang, may ibang kampo ang umaangal, na kesyo bakit si Kyline ang nasa ganiyang posisyon sa Korea, o bakit siya ang nabigyan ng award?

Dapat daw si Kristel Fulgar, na todo effort sa pagpu-promote ng Korea, at halos doon na nga tumira, di ba?

“Hndi naman siya palagi sa Korea, tapos hindi naman niya pinu-promote ang Korea. Dapat si Kristel ang may award na ganyan. Pero okey lang, marami na rin naman award si Kristel.”

Na kinontra siyempre ng mga fan ni Kyline.

“Panoorin mo vlog ni Kyline para makita mo kung paano niya i-promote ang Korea. Effective siya mag-promote.”

“Si Kyline ay napili, o appointed as Honorary Ambassador ng KTO. May mga duties siya na ginagampanan. Kahit na laging nasa Korea si Kristel, kung hindi naman siya ambassador, hindi siya makakakuha ng award.”

Well… (Dondon Sermino)