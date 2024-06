Kim may gustong iregalo kay Paulo

Taon talaga ngayon nina Kim Chiu at Paulo Avelino, ha!

Nakakatuwa nga na after ng mga hit series nila na ‘Linlang’ at ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ ay sunod-sunod na ang mga raket at endorsement nila.

Noong Sunday night nga ay nagkaroon ng malaking event sa The Blue Leaf Cosmopolitan sa may Quezon City para sa contract signing ng bagong endorsement ni Kim na dinaluhan naman ng press, bloggers, fans, at distributors.

Sey ng Chief Operating Officer (CEO) nito na si Glenda dela Cruz, fan daw siya ni Kim since sumali ito sa ‘Pinoy Big Brother Teen Edition’ noong 2006 at hanggang ngayon sa mga series nito kasama si Paulo ay pinapanood pa rin niya ang Kapamilya actress.

Kaya happy nga si Glenda dahil dream come true para sa kanya na makuha niya sina Kim at Paulo bilang endorsers.

Kahit present ang KimPau sa nasabing event ay hindi naman sila nagsama sa stage dahil ang bagong product ng Brilliant Skin Essentials na Hello Melo Beauty Drink ang ini-endorse ni Kim habang ang ka-love team naman niya ay ang skin clinic business naman ni Glenda ang ini-endorse.

Dahil sa sobrang love nga ni Glenda si Kim ay in-inquire na raw niya sa manager nito ang tungkol sa contract renewal maski na hindi pa ito nakakapirma sa unang kontrata that time.

After naman ng contract signing ay humarap naman sina Kim at Glenda sa entertainment press at dito ay tinanong si aktres kung sino ang bibigyan niya ng pampabatang collagen drink at diretsa naman niyang sinagot na isa si Paulo sa kanyang mga bibigyan.

“Sino ba ang bibigyan ko ng collagen para pampabata? Sino ba? Siyempre mga kapwa ko Ka-Brilliants, si Paulo… sina Arci, Andrea. Siyempre kami-kami,” nakangiting sagot ni Kim.

Siyempre tilian ang mga dumalo sa event sa naging sagot ng Kapamilya star.

Shinare rin ni Kim ang kanyang happiness na natupad ang pangarap niya na mapanood araw-araw sa TV.

“Nasabi ko ito dati sa ‘PBB’, na gusto kong mapanood sa TV araw-araw, nangyari po siya ngayon. Mondays to Sundays po ninyo akong mapapanood sa TV,” pagbabahagi ni Kim

Bonggels talaga ni Kim. Ang maganda, hindi nagsasawa ang fans sa mukha niya kahit ang dami niyang TV shows.

Teka! Si Paulo kaya ay araw-araw ring pinapanood sa TV si Kim?

O baka naman magkasama silang nanood ng shows nila ni Kim, ha?

Eh, ang ‘It’s Showtime’, palagi rin kayang tinututukan ni Paulo para kay Kim?

Well…