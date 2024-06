Kalakaran ng mga pharma company

Inamin ng chief executive officer ng Bell-Khenz pharma na si Dr. Luis Raymond Go na namimigay sila ng insentibo sa mga doktor na nagrereseta ng kanilang mga gamot.

Ang pag-amin ay ginawa ni Go sa Senate Committee on Health and Demography na nagsasagawa ng imbestigasyon sa Bell-Khenz dahil sa mga reklamo na ito’y nagsasagawa ng multi-level marketing scheme o MLM.

Pero sinabi ni Go na hindi sila namimigay ng mga mamahaling relo gaya ng Rolex at mga luxury cars.

Iginiit kasi ni Sen. Jinggoy Estrada sa hearing na namigay ng mga Mercedes Benz, Maserati, BMW at Audi sa mga doktor na nagrereseta ng mga gamot ng Bell-Khenz.

May sasabihin ako sa mga mahal kong mambabasa: Si Jinggoy ay may malapit na kamag-anak sa isang pharmaceutical company na karibal ng Bell-Khenz.

Sa aking nakalap na balita, ang kamag-anak ni Jinggoy ay isang consultant o executive ng naturang karibal ng Bell-Khenz.

Malaking nawawala na kita ang pharma company na karibal ng Bell-Khenz na nagtitinda ng mga medisina ng lubhang mas mababang halaga kesa sa nasabing pharma company.

‘Yan ang tunay na dahilan kung bakit inekspos ang diumano’y unethical practice ng Bell-Khenz.

Pero ‘di ba kasama yan sa free enterprise, ang fair competition among rivals? Kasama sa fair competition ang pagtitinda ng isang kumpanya ng mga bagay na mas mababa ang halaga kesa sa mga karibal nito.

At saka, wala akong nakitang masama na magbigay ng insentibo sa mga doktor na nagrereseta sa mga gamot na tinitinda ng Bell-Khenz gaya ng pagpapadala sa kanila sa abroad upang mag-aral o magbakasyon.

Gawain din yan ng ibang pharmaceutical companies kasama na roon ang nagrereklamong kompanya na ‘di ko na lang babanggitin ang pangalan.

Lahat ng pharma companies, maging multinational man o lokal, ay nagbibigay ng insentibo sa mga doktor na nagrereseta ng mga gamot nito sa kanilang mga pasyente.

In short, ito’y kalakaran na lahat ng pharma companies.

Bakit ko alam ito? Dahil ako’y naging medical representative (detailman) ng isang multinational company noon.

Kasama sa insentibo sa mga “suking” doktor ang bayaran ang kanilang mga plane fare, hotel accommodation at iba pa kapag may convention ng mga doktor sa Maynila.

Ngayon, paano mo sasabihin na ang Bell-Khenz ay nagsasagawa ng “unethical practice” samantalang gawain ito ng lahat ng pharma companies?