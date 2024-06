June Mar Fajardo handa na sa ‘pambubugbog’ ng Bolts

BASTA nasa court si June Mar Fajardo, asahan na siya ang numero unong minamarkahan ng kalaban.

Sakit ng ulo na naman ang 6-foot-10 center ng San Miguel Beermen sa Meralco sa PBA Philippine Cup Finals Presented by Bingo Plus na sisiklab bukas, Miyerkoles, sa Smart Araneta Coliseum.

Sasakit din ang katawan ni June Mar dahil siguradong pahihirapan siya nina Raymond Almazan at rookie Brandon Bates na itinoka sa kanya ng Bolts.

Sa pakikipagtipan sa Ginebra na sinipa nila sa pitong laro, na-master na ni Bates ang depensa kina bigs Christian Standhardinger at Japeth Aguilar.

Heto ngayon ang seven-time MVP ng SMB na susubukan niyang ilabas sa comfort zone nito sa paint.

“Mahirap siyang bantayan,” ani Almazan sa prefinals press conference sa Crowne Plaza Manila Galleria kahapon.

“Magagawa mo lang i-limit siya. Then bahala na sa opensa namin.”

Si June Mar, napaghandaan na rin ang gagawin kapag nag-collapse sa kanya ang depensa ng Bolts.

“Magaling na kalaban ‘yung Meralco,” anang Cebuano. “Mahirap para sa akin, kasi pagtanggap ng bola andu’n ‘yung help defense. Pero kailangan ko hanapin ‘yung mga kakampi ko.”

Depensa ng Bolts laban sa opensa ng Beermen ang pangunahing takbo ng series.

“Magkaiba ng strategy, eh,” ani SMB governor Robert Non. “Siguro prediction ko dito aabot ‘to ng seven games. Siguro, pinaka-ano na 4-2, sana sa amin ‘yung 4.”

Ang Meralco, kahit dehado sa papel ay nangakong bibigyan ng magandang laban ang defending champions.

“We’d like to assure that we will give the fans of the PBA a really good showing. Papasayahin po namin ‘yung mga fans, kapareho ng pagpapasaya namin du’n sa Ginebra series,” giit ni Board representative Atty. Bill Pamintuan. (Vladi Eduarte)