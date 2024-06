Jaguar umarangkada sa MHP Stakes Race

IPINAKITA ng connection ni Jaguar ang bangis nito sa rematehan matapos angkinin ang panalo sa Philracom-MHP Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batngas nitong Linggo ng hapon.

Nanood sa tersero puwesto si Jaguar paglabas ng aparato kasama ang hinete nitong si Jeffril Tagulao Zarate, nagkakanaan sa unahan sina Secretary at liyamadong Istulen Ola.

Papalapit ng far turn ay humahalo na sa unahan si Jaguar at nakipagtagisan ito ng bilis kina Istulen Ola at Secretary.

Kaya naman pagsapit ng huling kurbada ay naagaw na ni Jaguar ang bandera at mag-isa na ito sa unahan sa rektahan.

Sa huling 50 metro ng karera ay nasa limang kabayo na ang agwat ni Jaguar sa mga katunggali kaya magaan nitong tinawid ang meta.

Nagwagi si Jaguar ng may anim na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Istulen Ola, tersero si Easy Does It habang pang-apat si Mimbalot Falls.

Inirehistro ni Jaguar ang tiyempong 1:40.4 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Juan Miguel Arroyo ang P300,000 habang P112,500 ang nakopo ng owner ni Istulen Ola.

Kinubra ng may-ari ng third placer na si Easy Does It ang P62,500 habang P25,000 ang napunta sa owner ni Mimbalot Falls sa event na suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)