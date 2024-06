SA tindi ng init ng panahon, talaga namang mapapaisip ka na lang sa mga puwedeng diskarte para kahit kaunti ay maibsan ito.

Gaya na lamang ng Facebook Page na ito na may kakaibang paandar para sa mga bride!

Ito ay ang Dreams Wedding Planner na kamakailan lang ay ibinahagi online ang isa sa kanilang mga ideya na swak sa mga bride para hindi mainitan.

“A great idea,” anila sa caption.

Sa unang tingin, tatambad sa’yo ang napakagandang bouquet ng bulaklak pero kapag inikot mo na ito ay mini electric fan pala ang nasa likod! Hack yarn?

Paliwanag pa nila sa comment section, “An excellent idea that we shared! We thought it was something very timely for when it’s very hot, and also keeping the bridal makeup.”

Umani ang naturang video ng libo-libong view at komento mula sa mga netizen.

Tulad na lamang ni Rose Lattman, “Best thing I’ve ever seen.”

Para naman kay Emar Mojica Vida, “Nice idea… para hindi photobomb yung fan..”

“Pupusta ako walang ibinubugang hangin yan kasi sarado ‘yung likod,” hirit naman ni Oswald Lee Robles Solis.

Ikaw, gagawin mo ba ito? (Moises Caleon)