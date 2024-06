Bago mag-adjourn ang Kongreso sa nakaraang buwan, ang inyong Kuya Pulong ay naghain ng resolusyon na may layuning paimbestigahan sa Kamara de Representantes ang mga nangyaring extrajudicial killings (EJKs) at human rights abuses sa nakalipas na 25 taon hanggang sa kasalukuyan.

Ang imbestigasyon na pinanukala natin sa ilalim ng House Resolution (HR) 1745 ay gagawin ng Kamara sa pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang government agencies. Kasama rito ang Commission on Human Rights (CHR), Department of the Interior and Local Government (DILG), Department of Justice (DOJ), Philippine National Police (PNP) at mga lokal na pamahalaan kung saan naganap ang mga kaso ng EJK at pang-aabuso sa karapatang pantao.

Tinukoy natin ang mga lungsod ng Maynila, Quezon City at Cebu kung saan naitala ang matataas na bilang ng kaso ng EJKs na dapat ay sakop ng imbestigasyon.

Ang matataas na bilang ng kaso ng EJK at human rights abuses sa tatlong lungsod ay kumpirmado ng datos na mula sa CHR, DILG, PNP, University of the Philippines (UP), at iba pang mga organisasyon.

Ang pinagbasehan ng ating resolusyon ay mismong mga report ng Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) at ang Department of State ng Estados Unidos. Lahat sila ay nagsabing nanatiling grabe ang problema ng EJK at paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas.

Ayon sa AI, nanatiling mataas ang kaso ng EJK sa taong 2023 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga pahayag nito patungkol sa kanyang diumano ay bagong kampanya laban sa illegal drugs.

Binanggit ng AI ang datos mula sa Dahas Project ng UP Third World Studies Center kung saan na-monitor ang may 342 drug-related killings mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2023. Kabilang dito ang 115 kataong pinatay sa mga anti-illegal drug operations ng kapulisan at 165 pang napatay din sa huling anim na buwan ng 2023. May naitala ring 29 na pagkamatay na konektado sa illegal drugs sa unang dalawang buwan ng taong ito.

Isinulong ng inyong Kuya Pulong ang HR 1745 para makita at maimbestigahan ang kabuuang larawan ng EJK at human rights abuses sa bansa. Sa ganitong paraan, makakapagbuo ng komprehensibong mga panukala, plano at programa ang Kongreso para mabigyang pansin ang mga problema ito at makapaglatag ng solusyon.

Kailangang ganito ang pagtingin sa problema sa halip na haluan ng pulitika. Sa pagsasagawa ng komprehensibong imbestigasyon lamang tunay na magiging makabuluhan ang gagawin ng Kongreso para makatulong sa paglutas ng problema ng EJKs at human rights abuses sa bansa.