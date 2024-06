SINANDALAN ng ikalimang Philippine national boxer patungong 2024 Paris Olympics na si Hergie Bacyadan ang mga pinagdaanang pagkabigo upang makabiyahe sa Paris Games matapos upakan si Maryelis Yriza ng Venezuela sa quarterfinals ng women’s under-75kgs middleweight division sa Second Olympic Qualifying Tournament, Linggo, sa Hua Mak Indoor Stadium sa Bangkok, Thailand.

Napabilang ring ika-15 Pinoy sa Paris Olympics ang 29-anyos na all-around combat fighter matapos dominahin ang Venezuelan boxer sa iskor na 5-0 unanimous decision mula sa pagpabor ng limang huradong sina Johany Maden ng France, Bachir Abbar ng Morocco, Alisher Palvanov ng Uzbekistan, Radoslov Simon ng Slovakia at Shawn Kale Reese ng Amerika upang dumiretso sa 2024 Olympics simula sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11 sa bansang France.

Nagamit ni Bacyadan ang kanyang malawak na karanasan sa pakikipagbuntalan nang magwagi ng korona sa 2024 Boxam International Tournament para samahan ng Igorot fighter na si Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam na nakuha ang isang silya sa men’s 54-kgs bantamweight division makaraan ang isang araw, gayundin ang mga naunang boksingero na sina Tokyo silver medalist Nesty Petecio sa women’s featherweight division at Aira Villegas sa women’s flyweight, kasama si Olympic bronze medalist Eumir Felix Marcial sa men’s 80kgs nang umabante ito sa finals ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

“Happy lang ako kasi bago ko nakuha ito, ang dami kong napagdaanan din. Nagkasakit ako and hindi okay mga performance ko since nag-start ako mag-training, sa training camp, puro bokya, na dumating sa point na na-dissappoint ako na parang dito pa ba ako o panahon na siguro para magpahinga, kaya minsan kapag nasa training ako hindi ko magawa,” pahayag ni Bacyadan matapos ang laban.

Bago makatuntong sa quarterfinal round ay nauna muna nitong pinataob sina Dunia Mas Martinez ng Spain sa round-of-32 sa 5-0 unanimous decision at Hungarian boxer Veronica Nakota sa 3-2 split decision sa round-of-16.

Matatandaang hindi pinalad na makausad sa round-of-16 ang Vovinam World champion sa unang Qualifying Tournament kontra kay Viviane dos Santos Pereira ng Brazil sa parehong kategorya sa iskor na 2-3 split decision sa Busto Arsizio, Italy noong Marso.

Mayroon nang tig-apat na kinatawan ang boxing at artistic gymnastics para sa Paris Games na pinangungunahan ni two-time world champion Carlos Yulo, kasama sina Alleah Finnegan, Levi Ruivivar at Emma Malabuyo, habang mayroon na ring tatlong weightlifters ang bansa mula kina John Ceniza, Elreen Ando at Vanessa Sarno, upang sundan ang yapak ng kauna-unahang Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz Naranjo.

Nakapasok na rin sa Olympics sina pole vaulter at 2023 Athletics Worlds silver medalist EJ Obiena, rower Joanie Delgaco at fencer Samantha Catantan, habang hinihintay pa ang ibang magku-kuwalipika sa ibang pampalakasan. (Gerard Arce)