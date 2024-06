Faye Lorenzo naiyak sa galit kay Coleen Garcia

Bongga ni Faye Lorenzo, na napasabak agad sa bonggang pelikula, kasama sina Xian Lim, Coleen Garcia, Sanya Lopez, at dinirek pa ni Mark Reyes, ha!

Kaya naman, todo bigay talaga siya sa mga eksena nila, na umabot nga lang sa matitinding sakit, ha!

Imagine, habang ginagawa niya ang ‘Playtime’ na prodyus ng GMA Pictures, nagkaroon siya ng malaking pasa, nadapa, nadulas, sumakit at nanigas ang legs, ha!

Pinilit nga raw kasi nila na huwag magpa-double, na ginawa talaga nila ang mga eksena na makatotohanan.

“May eksena kami ni Coleen, fight scene `yon. In fairness kay Coleen, willing siya na huwag kaming mag-double, na gawin talaga namin ang scene.

“Eh ako rin naman, game ako. Pero tinanong ko siya kung hanggang saan ba. Sabi lang niya, ‘Sige lang, ihampas mo ako, sabunutuan mo ako’.

“Sabi ko, sige, no choice na ako. Si Coleen, magpapabugbog sa akin. Sabi ko sa kanya, sige bugbugin mo rin ako! Hahahaha!

“Talagang naramdaman namin ang eksena. At okey siya, nakatulong talaga.

“Kasi, imbes na hindi kami dapat maiyak, naiyak talaga kami sa galit sa isa’t isa. Talagang naramdaman ko `yung inis sa kanya!

“May part din sa ‘Playtime’ na tumatakbo ako, biglang sumakit ang legs ko. Sabi ko, bakit naninigas ang legs ko? Kasi pala, hindi kami nag-warm up, bago tumakbo. Eh kami kasi, ‘pag sinabi ni Direk (Mark) na action, action kami agad, takbo kami agad.

“Nakalimutan namin na dapat pala nag-warm up muna kami. Eh, sina Coleen at Sanya, malakas mag-workout. Kaya naramdaman ko ang sakit. At `yun pala, kulang din ako sa banana (saging)! Hahahaha!

“Pero ‘yun nga, ang daming nangyari. May eksena na nadulas, nadapa ako.

“At `yun nga, may eksena sa cliff (bangin), na nagkamali ako ng bagsak, kaya ang laki ng pasa ko sa legs. After that scene, bigla na lang akong may naramdaman, at nakita ko nga na malaki ang pasa ko.

“Kaya ‘yung scene na `yon, makikita niyo na hindi na ako umarte, talagang natakot ako, wala nang beauty shot. Hindi ko nadaya ang acting ng mukha ko, kasi talagang takot na takot ako!” sabi na lang ni Faye.

Pero giit naman niya, safe pa rin naman ang naging shooting nila, at talagang iningatan sila ni Direk Mark. May mga eksena nga raw na inawat na sila ni Direk lalo na kapag sumobra na ang binibigay nila.

Bongga! (Dondon Sermino)