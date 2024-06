Expanded EO12: mas murang e-motorbikes at hybrids?

Pumayag na ang National Economic Development Authority (NEDA), na pinamumunuan mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr, na lawakan ang saklaw ng Executive Order No. 12 (EO12) na inilabas noong Enero 2023.

Pansamantalang inalis ng orihinal na EO12 ang import duty ng mga electric vehicles sa loob ng limang (5) taon hanggang 2028.

Ngunit marami ang umangal, at humiling na amyendahan ang EO12, dahil hindi nakasama ang mga ibang electric vehicles tulad ng motorsiklo, three-wheeler, at iba pang uri ng EV gaya ng hybrid.

Nadehado ang mga ito dahil nanatiling mataas ang kanilang presyo sa merkado dala ng 30% import duty na binabayaran nila.

Sa ginawang public hearing ng Tariff Commission matapos ang isang taon ng EO12, walang isa man sa mga ahensiya ng gobyerno at pribadong stakeholders ang tumutol sa idea nang pagpapalawak ng saklaw ng EO12.

Sa expanded version na inilabas noong Mayo 15, kasama sa bibigyan ng tax incentive ang mga e-motorcycles, three-wheelers, battery electric vehicles (BEVs), hybrid electric vehicles (HEVs), at plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs).

Ang pagbabago sa EO12 ay malinaw na mensahe sa mga mamamayan na magsimula nasa paggamit ng mga EV, lalo na ang motorsiklo. Ang Chamber of Automotive Manufacturers of the Phils (CAMPI) ay naniniwalang susi ang e-motorcycles sa paglaki ng populasyon ng EV sa bansa.

Maging ang Electric Vehicle Association of the Phils (EVAP) ay nagsabing “game changer” kung isasama sa tax exemption ang mga e-motorcycles. Matatandaan na ang EVAP ay isa sa mga tumutol na isama ang e-motorcycles sa orihinal na EO12, ayon kay DTI Sec Alfredo Pascual.

Inaasahan na magiging affordable at mas maraming Filipino ang mabibigyan ng pagkakataon gumamit ng mga environment-friendly na sasakyan. Malaking tulong sa programang bawasan ang pagbuga ng usok, at bawasan ang paggamit ng produktong petrolyo.

Umaasa si Energy Secretary Raphael P.M. Lotilla na ang pagbabawas sa buwis ay mauuwi sa mas malaking demand ng electric and hybrid vehicles na makaka-enganyo sa pagtatayo ng domestic manufacturing, na lilikha naman ng trabaho para sa ating mga kababayan.

Sa datos ng Land Transportation Office, may rehistradong 7,515 EVs noong 2023; maliit na bilang kumpara sa 14.3 milyong sasakyan rehistrado sa bansa.

Base sa plano ng Electric Vehicle Industry Development Act (EVIDA) at Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry (CREVI), target ang 311,700 EV sa buong bansa sa taong 2028, kasabay ng pagtatayo ng 7,300 EV Charging Stations (EVCS). As of April 2024, meron pa lamang 563 charging stations sa listahan ng Department of Energy.

Hindi sang-ayon ang Motorcycle Development Program Participants Association (MDPPA) sa biglaang pag-aalis ng tarifa sa imported e-motorcycles noon pa man.

Ang unang dahilan ay safety. Kapag inalis ang tarifa, posibleng bumaha ang merkado ng mga sub-standard na e-motorcycles. Hindi dapat isakripisyo ang safety sa pagsusulong ng EV.

Ikalawa, kailangan ng proteksyon ang mga lokal na planta na gumagawa ng de-gasolinang motorsiklo habang pumapasok ang e-motorcycles. Dapat umanong siguruhin ng gobyerno ang patas na laban sa pagitan ng mga gawang-lokal na motorsiklo at mga imported na e-motorcycles.

Libu-libong trabaho at milyun-milyong buwis ang nakataya kapag hindi balanse ang pagpapatupad ng patakaran.