Divorce gives you a second chance to right your wrongs – Claudine

Claudine Barretto, via Instagram, gave her two cents regarding the much-debated topic of divorce.

Ilang kembot nalang kasi ay puwede nang maging batas ang House Bill (HB) 9349, or the proposed Absolute Divorce Act, na in-author ni Congressman Edcel Lagman ng Albay.

Aware naman ang publiko sa sinapit ng marriage nina Claudine at Raymart Santiago. Up to now ay dinidinig pa rin sa korte ang annulment case nila kahit 2013 o 11 years na silang hiwalay. Mas mahaba na ang panahong hiwalay sila kesa sa naging pagsasama nila ng siyam na taon.

Dalawang art card ang ipinost ni Claudine tungkol sa divorce. Patunay na sang-ayon siya dito more than the more tedious annulment process.

Nakasaad sa una na, “Divorce: Having the courage to choose how you’re going to spend the rest of your life.”

Ang ikalawa at mas maanghang, “Divorce. The end of an error.”

Kasunod noon, sinabi niya sa caption na, “Annulment is a very long, painful, & very Expensive [process]. Divorce gives you a second chance to right your wrongs. JUST MY OPINION.”

Hindi kami pamilyar sa kabuang nilalaman ng Divorce Bill at kung bakit mas mainam ito kumpara sa annulment. Maybe the length of time for annulment to be granted is one disadvantage para sa mga talaga namang gusto nang maghiwalay.

But our two cents… we’re okay to both. Kung mas mabilis ang proseso ng divorce, then divorce it is. Ang hirap nang pinipilit na lang magsama ng wala ng pagmamahal. Or worse, wala ng respeto. Nag-e-evolve ang panahon. Umugma tayo. Of course, we’re hoping na lahat nang ikakasal ay magsama habang buhay. But kung sa journey nila as husbands and wives ay napatunayan nilang hindi nila kayang maging matiwasay, the best option ang maghiwalay.

The mere fact na in-involve na nila ang korte para maghiwalay, ibig sabihin, sukdulan na, di ba? Why make them more miserable?

‘Yun lang!