Daig si Daniel: Karla bongga ang love life

Nag-post si Sunshine Cruz ng pictures na kasama niya ang mga kaibigang sina Karla Estrada, Ruffa Gutierrez sa isang lunch.

Kasama rin sa picture si Jam Ignacio.

Sino si Jam? Well, siya ang boyfriend ng nanay ni Daniel Padilla.

Yes, noon pa nagkabalikan sina Karla, Jam at magkasama pa nga sila sa birthday party ni Eddie Gutierrez noong February.

Anyway, pa-late iyon ni Jam at treat niya dahil nag-birthday siya. Bale belated birthday celebration iyon ng boyfriend ni Karla.

Unplanned nga raw ang pa-lunch na iyon ni Jam.

Nang tanungin ko nga si Ruffa, ikinuwentong biglaan iyon.

Anyway, komento sa amin ng ilang kakilala, ang bongga raw pala ng love life ng nanay ni Daniel Padilla.

May ilang kaibigan din ako ang nagsabing daig pa raw ni Karla si Daniel dahil si Queen Mother ay may love life at ang anak ay tutok lang ngayon sa career at mga negosyo.

In fairness, ilang taon na rin naman ang relasyon nina Karla, Jam at kahit nag-cool off sila ay nagkabalikan din naman, ha!

Of course, karapatan nina Karla, Jam na lumigaya kaya let’s be happy for them, ‘noh?!

At pasasaan nga ba at magkakaroon din ng karelasyon si Daniel.

‘Yun na! (Jun Lalin)