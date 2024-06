Carly Tizon, NU-Nazareth abante sa quarterfinals

NAGLABAS ng ngitngit ang National University-Nazareth School sa nakatapat nitong University of the Philippines Integrated School, 25-17, 25-20, para makuha ang quarterfinal berth sa 2024 Shakey’s Girls Volleyball Invitational League (GVIL) Lunes sa Paco Arena.

Bumawi ang Lady Bullpups mula sa matinding pagkatalo sa karibal sa UAAP at quarters-bound Adamson University isang araw bago isara ang kanilang kampanya sa Pool D sa ikalawang puwesto na may 2-1 win-loss record.

Sina Carly Tizon at Hilalhia Alberto ay humarabas sa mga NUNS na may tig-walong puntos at pinagsamang 12 of 22 attack points ng koponan habang si Diza Berayo ay umiskor ng pitong marka kabilang ang apat sa pagsasara ng 8-0 run ng Lady Bulldogs sa pagbubukas ng set.

“We opted to let these younger players na maglaro ngayon. Masaya na manalo sila, tapos siyempre hindi mo naman pwede i-underestimate ‘yung UP,” sabi ni NUNS coach Norman Miguel.

“Kanina ang pino-point out ko lang din sa mga player namin na ‘yun nga, na huwag mo i-underestimate ‘yan kasi nagte-training din iyan. Na kung hindi kayo kikilos nang tama, kaya kayong talunin niyan. Doon ko lang sila pinu-push,” sabi pa nito.

Sa Miyerkoles sa Adamson University gym, haharapin ng NUNS ang Pool B top seed sa knockout best-of-five sets quarterss ng premier grassroots volleyball tournament sa bansa na suportado ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner, Smart Sports, Mikasa, Team Rebel Sports, Data Project, Genius Sports at Robinsons Malls.

Tumapos si Janella Guarino na may walong puntos para sa Junior Fighting Maroons, na tinapos ang kanilang run na may 0-3 karta. (Lito Oredo)