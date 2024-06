Bumida sa volleyball: Awra master na ang ‘art of dedma’ sa mga basher

Dahil sa pinakitang husay sa paglalaro ng volleyball sa katatapos lang na ‘Star Magic All Star Games 2024’, hinirang na ‘Best Hitter’ si Awra.

Grabe ang hiyawan at palakpakan sa Araneta Coliseum kapag tumitira at nag-i-spike ang komedyante. Isa nga sa mga naging center of attractions si Awra, ha!

Viral din sa online world ang iba’t ibang videos kung saan makikita ang highlights ng performance ni Awra sa paglalaro.

“Taray ni mhiema Awra, dugong Lady Spikers!”

“Mamaw ka sa galing Awra, well deserve award.”

“Kinarne ang mga girls ni Awra. Unmatched si Mamang. Di ka talaga nagpakabog Awra.”

Nagre-reply at nire-repost ni Awra ang mga magagandang post at komento sa socmed tungkol sa husay niya sa all-star volleyball game.

Tinipon pa nga ni Awra sa kanyang X account ang mga socmed posts at papuri ng fans na napa-wow sa husay niya sa volleyball. Pero mukhang dedma naman siya sa mga batikos at bashers.

Parang matapos ang kinasangkutang issue last year ay na-master na ng komedyante ang ‘art of dedma’ sa socmed.

Marami kasing netizen ang hindi sang-ayon sa pagsali ng LGBTQIA+ na alaga ni Vice Ganda sa nasabing volleyball game na para sa mga female artist daw ng Star Magic. Dapat daw hindi ito in-allow ng organizers. Sana raw hiniwalay ang LGBTQIA+ players sa mga girls para raw fair.

Narito ang sari-saring kuda ng mga netizen na hindi bet ang pag-join ni Awra sa nasabing game:

“Unfair!!! Grabe yung palo ni Awra, pang lalaki pa rin.”

“Lalaki naman kasi siya no. Tapos nasa line up ng babae? Bakit ganon?”

“Ang cringe, di ba dapat exclusive for female lang ang volleyball?”

“Ngayon niyo sabihin na hindi siya lalaki. Pang lalaki ang mga hataw niya sa bola.”

“Some fans would say otherwise but it’s so hard obvious that Awra’s strength and power is just too much compared to those of the girls. Parang di fair.”

Anyway, hindi naman talaga mapi-please ang lahat. Kaya dedma na sa basher ang accla.

Congrats sa lahat ng winners sa volleyball game.

Congrats kay Mikha of BINI as Best Setter. Best Receiver naman si Analain Salvador, Best Libero ang younger sister ni Loisa Andalio na si Loena, at si Awra nga ang Best Hitter.