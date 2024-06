BINI, SB19 may ‘panalong’ concert

Nakakatuwa naman dahil ngayon pa lang ay inaabangan na ng Blooms at A’Tins ang pagsasama ng SB19 at BINI sa ‘Nasa Atin ang Panalo’ concert.

Ang BINI at SB19 ay dalawa sa pinakamalaking idol groups sa bansa na talaga namang nanguna sa iba’t ibang music chart.

Ang Nation’s Girl Group na BINI ay ang most streamed OPM female artist and most streamed P-pop idol group sa music streaming app na Spotify at isa rin sila sa ’12 girl groups to watch in 2024′ ng international magazine na Teen Vogue.

Hindi rin magpapahuli ang Kings of P-pop na SB19, na most streamed P-pop idol boy group sa Spotify.

Makakasama nila sa ‘Nasa Atin ang Pangalo’ ang isa sa mga icon ng Philippine rap na si Flow G at ang well-loved and trending OPM band na SunKissed Lola.

Ayon sa producer ng concert na si Mr. Vincent Co, bibida rin sa concert ang mga panalong istorya ng mga nasabing OPM artist at P-pop idol groups.

“We want it to be a heartfelt tribute to Filipino stories of grit, courage, change, and success — panalo values that our concert artists possess and hope to inspire among their fellow Filipinos.

“And we are excitedly presenting these top musicians not only to showcase their talent and spotlight local music, but to highlight the stories of SB19, BINI, Flow G, and SunKissed Lola as they pursue their dreams,” sey ni Vincent.

Samantala, bago pa ang ‘Nasa Atin ang Panalo’ concert ay mapapanood muna ang BINI sa 3-night sold out concert nila na ‘BINIverse’ sa June 28, 29, and 30 sa New Frontier Theater sa Quezon City, at kamakailan nga ay inanunsyo nila kasama ang head ng Star Magic na si Direk Lauren Dyogi, na magkakaroon sila ng 3rd anniversary show, ang ‘Happy BINI Day’, na magaganap sa June 11 sa One Ayala, sa Makati City.

Siyempre, katatapos lang ng sold out 2-night concert ng SB19 na ‘SB19 Pagtatag! Finale’ at kalalabas lamang ng kanilang collab single kasama si Apl.de.Ap ng grupong Black Eyed Peas.

Mapapanood naman ang ‘Nasa Atin ang Panalo’ concert sa July 12 sa Araneta Coliseum sa may Cubao, Quezon City.

Exciting! (Byx Almacen)