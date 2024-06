Belle, Loisa, mga lucky charms nina Donny, Ronnie

Nagwagi ang Shooting Stars Blue team nina Ronnie Alonte at Donny Pangilinan sa naganap na Star Magic All Star Games 2024.

Umpisa pa lang ay naging entertaining na ang mga tagpo ng dalawang team, ang Shooting Stars Blue team at ang Team Anbilibabol ng Team Payaman na pinangunahan ni Cong TV.

“Kaya nakikiusap ako sa mga kakampi ko, utang na loob, galingan niyo,” sey ni Cong TV.

Dagdag niya pang biro, “Gusto kong umalis tayo ng Araneta na panget lang, pero nanalo.”

Sa nasabing game ay nagningning ang husay ni Ronnie sa paglalaro ng basketball na naging dahilan para pangunahan niya ang 88-75 victory ng kanyang team laban sa Anbilibabol.

Nagpaulan si Ronnie ng 27 points, five rebounds, at four assists sa kabuuan ng games kaya hindi nakakagulat na siya ang tinanghal na Most Valuable Player o MVP.

Sumunod naman sa kanya si Donny na may sixteen points, eleven rebounds, at 2 blocks.

Part din ng Shooting Stars Blue si Seth Fedelin, na ganado rin maglaro.

Mega support at todo cheer naman ang mga ka-love team nina Donny at Seth na sina Belle Mariano at Francine Diaz na muse ng team, gayundin ang girlfriend ni Ronnie na si Loisa Andalio.

Congratulations, Star Magic boys! (Byx Almacen)