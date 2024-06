Bebot inilako ng P60K sa online sariling baby, timbog

ARESTADO ang isang 23-anyos na babae matapos nitong tangkaing ibenta sa online ang kanyang dalawang-buwang gulang na anak sa halagang P60,000 sa San Roque, Northern Samar noong Sabado.

Sa ulat, nag-post umano ang suspek na si alyas ‘Lea’ sa Facebook na ibinebenta niya ang kanyang anak sa halagang P60,000 o $1,000.

Ilang netizen ang nakabasa sa post ng suspek kaya agad nila itong ini-report sa Women and Children Protection Center (WCPC) ng Philippine National Police (PNP).

Tumugon ang mga awtoridad at nagkunwaring interesadong bilhin ang sanggol sa suspek.

Nagkasundo ang mga awtoridad at ang suspek na magkita sa Barangay Narra, Catarman, Northern Samar para doon nito iabot ang bata.

Hindi na nakapalag ang suspek nang ares­tuhin ito ng mga awtoridad matapos niyang iabot ang bata kapalit ng markadong P60,000.

Bukod sa sanggol, kasama rin ng suspek ang dalawa pa nitong anak na nai-turn over agad ng mga awtoridad sa San Roque Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) para sa kaukulang aksiyon at proteksiyon.

Mahaharap ang suspek sa kasong pag­labag sa Republic Act 9208 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 na may kaugnayan sa Republic Act 7610, o Anti-Child Abuse Law.