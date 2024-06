Bagets delikado rin sa matinding init

Hindi lamang sa mga may edad mapanganib ang matinding init kundi maging sa mga bata rin kaya dapat na iiwas sila sa mataas na temperatura.

Ayon sa Centers of Disease Control and Prevention ng US, 90% sa 120,000 ang naitalang heat related emergency sa pagitan ng Mayo at Setyembre noong Summer 2023.

Karamihan umano sa mga itinakbo sa emergency room ay pawang nasa edad mababa sa 18.

Sanhi nito, ipinayo ng mga pediatrician na panatilihin sa malamig na temperatura ang mga bata at nanawagan rin sa mga paaralan na bumuo ng guidelines para hindi magkaroon ng outdoor activities ang mga bata lalo na kapag matindi ang init o lamig.

Ayon kay Dr. Tracy Zaslow, isang pediatrician at primary care sports medicine specialist sa Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute, sumasang-ayon na ang katawan ng mga bata ay mas mabilis na makapag-produce ng init kumpara sa mga adult at maaari silang magkasakit sa matinding init.

Ang matinding init ay maaring magresulta ng dehydration, heat exhaustion, heat cramps at heat stroke.

Pinayuhan ni Zaslow ang mga magulang na kapag walang air conditioning sa bahay, maaring dalhin ang mga bata sa malalamig na lugar sa labas ng bahay gaya ng local shopping mall, library o cooling center.

Makakatulong na umano kung mananatili sa loob ng isang oras o dalawang oras ang pananatili sa air conditioning.

Makakatulong rin ang electric fan pero kung nasa 90 degrees na ang temperatura ay hindi nito mapipigilan ang sakit.

Samantala, kung dadalhin ang mga bata sa isang malamig na lugar, dapat ay maluwag ang ipasuot na damit at mapupusyaw na kulay para mapanatili ang lamig.

Paliguan at painumin rin malimit ng tubig kung maari at lagyan ng prutas ang kanilang tubig para sa flavoring. (Juliet de Loza-Cudia)