Baby ni Yasmien ‘ninakaw’ ng mister

Kaaliw ang mag-asawang Yasmien Kurdi, Rey Soldevilla.

Nag-post si Yasmien ng video ni Rey habang karga-karga at pinaaarawan ang anak nilang si Baby Raya Layla.

Sa video ay may inilagay si Yasmien na, “The father stole the baby from me.”

May nakalagay rin naman na, “So she can have her Morning sun.”

Sa caption naman ay inilagay ni Yasmien na, “I woke up searching for my baby.”

Sagot naman ni Rey, “Hiniram ko lang po… pasensya na po.”

Siyempre, aliw ang fans, followers ni Yasmien sa post na iyon.

Marami nga ang araw-araw ay nakatutok sa socmed accounts ni Yasmien dahil nakaka-feel daw sila ng good vibe sa pictures, videos ni Baby Raya Layla.

Aliw rin kasi mga post ni Yasmien lalo na ‘yung ‘ninakaw’ ang baby niya, ha!

Nakakatuwa talaga! (Jun Lalin)