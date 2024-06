INULAN ng libo-libong heart reaction mula sa madlang pipol ang larawan na ito ng isang aso na on fleek ang kilay!

Ibinahagi ito ng Facebook Page na “Doggos and Puppers” kalakip ang maikling caption na ‘Most Beautiful.’

Sa uploaded picture, makikita ang isang aspin doggy na talaga namang mukhang nagtataray dahil sa nakaguhit na kilay nito.

Ayon sa petcube.com, ang mga aso ay natural na walang kilay pero tila nagmumukhang meron dahil sa kanilang muscles na nakapalibot sa bandang mata..

Dahil dito, bumuhos ang higit 6k reaction at daan-daang share sa naturang larawan.

Bukod dito, marami ring madlang peeps ang natuwa.

Gaya ni Jane Goodman, “Bloody hell it looks like a woman.”

“Eyebrows and lashes are 100%. So Gorg!” hirit pa ni Dit Reyes.

Sabi naman ni Amy Luz Pacatang, “Cute… Mainggit Ako sa kilay mo bhe.”

“Ang ganda naman ni Madam,” puri pa ni Joy Baltazar.

Saad pa ng karamihan sa comment section, marahil napagkatuwaan si doggy ng kanyang amo! (Moises Caleon)