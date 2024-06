2,400 km bike lane matutuldukan sa 2028

TINIYAK ang Department of Transportation (DOTr) na tatapusin nito ang pagtatayo ng nasa 2,400 kilometrong bike lane sa buong bansa pagsapit ng 2028.

Sinabi ni DOTr Secretary Jaime J. Bautista na lahat ng bike lane na pamumunuan ng kagawaran ay siguradong protektado mula sa iba pang mga sasakyan.

“We will construct bike lanes all over the country. We are prioritizing major cities then the adjacent municipalities,” ayon kay Bautista.

Sa kasalukuyan, sinabi nito na mayroong mga bikeway program sa Davao at Tagum, Manila, Quezon City, Lipa, San Fernando sa Pampanga at Laoag City.

Aniya, may kabuuang P5 bilyong pondo ang inilaan para sa proyekto.

(Carl ­Santiago)