NAGWAKAS sa trahedya ang dapat sana’y masa­yang okasyon matapos na masawi ang isang piloto nang magbanggaan sa himpapawid ang dalawang maliit na eroplano sa pagtatanghal ng air show sa southern Portugal noong Linggo.

“The air force regrets to announce that at 4:05 pm (1505 GMT) at the Beja Air Show, two planes were the victims of an accident during an aerial demonstration” ayon sa pahayag ng air force ng nasabing bansa.

Tinukoy ang dalawang eroplano bilang Yakovlev Yak-52, isang modelo ng pagsasanay sa aerobatic na dinisenyo ng Soviet.

Sa video na kinuha­nan ng isang manonood at nai-post sa social media, anim na eroplano ang nabuo sa paglipad kung saan ang isa sa mga ito ay umaak­yat na tila hinawakan ang isa at saka ito bumagsak sa lupa.

Sa ulat, ang anim na eroplano ay bahagi ng isang aerobatic group na pinangalanang ‘Yak Stars’.

Ito ang itinuturing­ na pinakamalaking civil aerobatics group sa southern Europe. (Vince Pagaduan)