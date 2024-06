Zach LaVine pinamimigay na talaga ng Chicago Bulls

NOONG February deadline ay ipinain na ng Chicago Bulls sa trade si Zach LaVine, pero masyadong mabigat ang hinihinging kapalit – All-Star caliber player plus draft picks.

Walang kumagat na National Basketball Association teams.

Balik sa trading block ang basketbolista ngayong offseason, muling ilalawit ng Bulls, pero mas mababa na ang asking price.

“I don’t think the Bulls will take an awful deal if little materializes,” giit ni KC Johnson ng NBA Sports Chicago, “but I do get the sense they’re open to more possibilities than before.”

Dati ring All-Star si LaVine, nag-average ng 19.5 points per game nitong 78th o 2023-24 season. Pero naka-25 games lang sa kanyang 10th season dahil sa injury.

Anemic din ang kanyang depensa.

Dati ay napaulat na gusto ni LaVine na mai-trade sa Heat, 76ers o Lakers pero mukhang hindi uubra ang medyo mataas pa niyang kontrata – $138 million sa tatlong taon pa sa Chicago. (Vladi Eduarte)