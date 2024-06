Xian hindi ‘nanloko’ ng karelasyon

Bigo ang mga showbiz press na ma-interview si Xian Lim after ng presscon ng movie nila nina Sanya Lopez, Coleen Garcia, Faye Lorenzo, Direk Mark Reyes.

Usually kasi, after ng open forum, nabibigyan pa ng pagkakataon ang mga reporters na mag-interview, magtanong, o makipag-one-on-one pa sa mga artista.

Pero, dahil siksik, liglig nga ang schedule ng mga bida ng ‘Playtime’ ng GMA Pictures, na may mga kasunod pa silang ganap, kaya hindi na napagbigyan ang iba.

Anyway, sa presscon nga ay masayang-masaya na sinabi ni Xian, na hindi na siya nagtanong pa, o humingi ng detalye tungkol sa role niya na sexual predator (a person who has committed a sexually violent offense and especially one who is likely to commit more sexual offenses).

“Hindi na ako masyadong nagpakuwento, basta sinabi ko lang na game na ako sa role, na baka kasi iba pa ang i-cast nila. It’s an honor to be part of this project!” sabi ni Xian.

Anyway, dahil ‘Playtime’ nga ang title ng movie nila, inusisa ang cast kung naranasan na ba nilang mang-playtime (manloko), o ma-playtime sa relasyon.

Siyempre, may mga pilit na nagku-connect sa pinagdaanan ni Xian sa pakikipag-relasyon sa tunay na buhay, o sa nangyari nga sa kanila ni Kim Chiu.

Na puwede bang sabihin na kahit matagal na ang relasyon ng dalawang tao, ang ending pala ay ‘playtime’ lang pala.

“Kung ako ang nang-playtime, hindi po! Kung ako ba ang na-playtime, hindi ko alam!

“Kung sa duration ng relationship, masasabi ko na no matter how long, kung playtime nga ba, I don’t think so!

“Parang let’s say, sabihin na natin na weeks lang `yan, or years, you can never say na it was playtime, because there’s a reason kung bakit dumating ang taong `yon sa buhay mo, mapa-maganda man o hindi, may reason talaga, kaya definitely, hindi siya playtime!” sabi ni Xian.

Siyempre, hanggang doon na lang ang tanong, at hindi na na-push pa o nai-connect sa past niya.

Anyway, super happy nga si Xian sa role niya na off beat nga.

“Kasi, palaging may gulat factor `yon, na ‘Ah ginawa pala niya `yon’. It’s not a tested formula. Na for example mas sanay sila na ang ginagawa mo ay mga romantic comedy, sasabihin nila, hindi ka na makakabalik.

“Pero ang sarap kasi niyang gawin. That’s what excites me the most.

“I love playing the dark characters, for some reason. Noong nalasahan ko ang ganitong character, sabi ko, grabe ang sarap pala. ‘Pag ibang role kasi ang ginagawa mo, may boundaries `yan, eh. Pero sa ganitong role, sky is the limit!” sabi na lang ni Xian.

Well…